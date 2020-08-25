Курс евро на Мосбирже поднялся выше 89 рублей впервые с марта

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс евро поднялся на торгах Московской биржи выше 89 рублей впервые с марта 2020 года, сообщает ТАСС.

По данным на 18:19, он вырос на 1,26% – до 89,0725 рубля. В последний раз это происходило 30 марта.

21 августа курс доллара во время валютных торгов Мосбиржи увеличился на 1,65% – до 75,01 рубля. Ранее американская валюта находилась выше этой отметки только 6 мая.

Эксперт в сфере инвестиций Андрей Черных связал тенденцию к ее падению с концом лета. По его словам, люди возвращаются из отпусков – спрос на бензин уменьшается, что может повлечь за собой снижение цен на нефть. Это, в свою очередь, влияет на курс доллара.

Другие считают, что дело в падении деловой активности. Инвесторы также часто предпочитают закрывать рискованные сделки, включая российские акции, облигации и рубль, чтобы осенью не пришлось менять стратегию.