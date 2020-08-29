Западные аналитики сочли рубль слишком дешевым

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Аналитики Citigroup и Sova Capital сочли рубль слишком дешевым по отношению к основным валютам, а риск введения новых санкций преувеличенным. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что в ближайшее время рубль подорожает на 6%. Аналитики объясняют это динамикой курса рубля по сравнению с ценой на нефть. Как уточняется, баррель нефти подорожал почти на 30% по сравнению с апрельскими минимумами.

Специалисты подчеркивают, что это объясняется риском введения новых ограничений из-за протестов в Белоруссии и ситуации с Алексеем Навальным.

Однако эксперт компании Shroder Investment Джеймс Баррино полагает, что США не станет вводить санкции прямо перед выборами.

Ранее аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов рассказал о факторах, которые влияют на укрепление рубля. По его словам, на фондовых площадках фиксируют более быстрое восстановление американской экономики, чем ранее прогнозировалось.

