Курс евро превысил 84 рубля впервые с апреля 2020 года

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Курс евро превысил 84 рубля впервые с 22 апреля 2020 года, следует из данных торгов по состоянию на 15:12 по московскому времени.
По сравнению с показателем на момент закрытия предыдущих торгов евро вырос на 0,56%. Таким образом, евро сейчас стоит 84,05 рубля. В последний раз данной отметки валюта Европейского союза достигала 22 апреля 2020 года.
Курс доллара же составил 71,49 рубля. В отличие от евро, американская валюта испытывает отрицательную динамику по отношению к рублю.
В выходные курс евро составил 83,1 рубля, доллар – 71,59 рубля. Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, выросла на 76,02 копейки, составив 76,775 рубля.
12 июля в зарубежных СМИ появилась информация о пересмотре членами ОПЕК+ и союзниками возможного смягчения квоты до 7,7 миллиона баррелей за сутки. Сообщалось, что большинство стран-участниц объединения поддерживали постепенное наращивание нефтедобычи в августе.
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