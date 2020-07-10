Нефть подорожает до 150 долларов за баррель к 2025 году – эксперты

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Цена на нефть к 2025 году может увеличиться до 150 долларов за баррель. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на американское издание The Wall Street Journal.
По мнению зарубежных экспертов, увеличение цены за нефть произойдет на фоне сокращения ее добычи. Тревор Вудс из хедж-фонда Northern Trace Capital уверен, что в отрасли прогнозируется снижение финансирования.
"Планка в $150 за баррель может быть легко достигнута к 2025 году", – сказал Вудс.
По мнению аналитика Кристиана Малека из банка JPMorgan, добыча нефти будет снижена на 5 миллионов баррелей в сутки. В этом случае отрасли потребуются инвестиции в виде дополнительных 625 миллиардов долларов к 2030 году.
"Может ли стоимость нефти достичь $100 в предстоящие два года? Конечно", – заявил Малек.
При этом Ричард Фуллартон из лондонского инвестиционного фонда Matilda Capital уверен, что цены за топливо подскочат до 100 долларов за баррель уже к концу 2020 года.
"Нам никогда до конца не исчерпать запасы нефти. Вопрос лишь в том, использовать ли средства для того, чтобы добраться до нее", – пояснил эксперт.
Ранее глава министерства энергетики РФ Александр Новак поделился ожиданиями от цен на нефть в 2020 году. По его оценке, рынок нефти вернется на докризисный уровень потребления через два–три года.
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