Эксперт оценил прогноз роста цен на нефть к 2025 году

Фото: Москва 24/Михаил Колобаев
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков оценил заявления зарубежных аналитиков о том, что цены на нефть могут вновь подняться выше отметки 100 долларов за баррель.
"Мне кажется, это довольно смелое заявление. На практике мы видим, что цены такие могут возникать, если возникнет существенный дефицит предложения. Но мы этого не видим", – цитирует RT слова эксперта.
По мнению Юшкова, цена на нефть может резко подняться только в том в случае, если "что-то произойдет с одним из крупных производителей нефти", уточнив, что подобные скачки происходят на фоне масштабных событий.
"Вот тогда возникнет "дыра" в предложении и дефицит создаст высокие цены. Например, если начнется какая-то война на Ближнем Востоке, будет перекрыт Ормузский пролив и нефть не сможет выходить из Персидского залива на мировой рынок", – отметил эксперт.
Ранее зарубежные эксперты заявляли, что цена на нефть к 2025 году может увеличиться до 150 долларов за баррель. По их мнению, увеличение цены за нефть произойдет на фоне сокращения ее добычи. Тревор Вудс из хедж-фонда Northern Trace Capital уверен, что в отрасли прогнозируется снижение финансирования.
По мнению аналитика Кристиана Малека из банка JPMorgan, добыча нефти будет снижена на пять миллионов баррелей в сутки. В этом случае отрасли потребуются инвестиции в виде дополнительных 625 миллиардов долларов к 2030 году.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: