Эксперт оценил прогноз роста цен на нефть к 2025 году

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Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков оценил заявления зарубежных аналитиков о том, что цены на нефть могут вновь подняться выше отметки 100 долларов за баррель.

"Мне кажется, это довольно смелое заявление. На практике мы видим, что цены такие могут возникать, если возникнет существенный дефицит предложения. Но мы этого не видим", – цитирует RT слова эксперта.

По мнению Юшкова, цена на нефть может резко подняться только в том в случае, если "что-то произойдет с одним из крупных производителей нефти", уточнив, что подобные скачки происходят на фоне масштабных событий.

"Вот тогда возникнет "дыра" в предложении и дефицит создаст высокие цены. Например, если начнется какая-то война на Ближнем Востоке, будет перекрыт Ормузский пролив и нефть не сможет выходить из Персидского залива на мировой рынок", – отметил эксперт.

Ранее зарубежные эксперты заявляли, что цена на нефть к 2025 году может увеличиться до 150 долларов за баррель. По их мнению, увеличение цены за нефть произойдет на фоне сокращения ее добычи. Тревор Вудс из хедж-фонда Northern Trace Capital уверен, что в отрасли прогнозируется снижение финансирования.

По мнению аналитика Кристиана Малека из банка JPMorgan, добыча нефти будет снижена на пять миллионов баррелей в сутки. В этом случае отрасли потребуются инвестиции в виде дополнительных 625 миллиардов долларов к 2030 году.