Bloomberg и WSJ узнали о подготовке ОПЕК+ к пересмотру сделки по нефти

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Члены ОПЕК+ и союзники намерены рассмотреть возможное смягчение квоты до 7,7 миллиона баррелей в сутки на заседании, которое пройдет на следующей неделе. Об этом сообщает сообщает Wall Street Journal.

Отмечается, что Саудовская Аравия и большинство участников ОПЕК+, куда входит Россия, поддерживают идею постепенно наращивать нефтедобычу в августе. Предложение появилось на фоне постепенного восстановления спроса на нефтепродукты до уровня, который был зафиксирован до пандемии.

Издание Bloomberg также подтвердило, что на заседании участники намерены обсудить уровень квоты. Собеседники агентства сообщили, что участники склоняются больше к смягчению квоты.

В июне ОПЕК продлила максимальный уровень сокращения добычи нефти до конца июля. Кроме того, странам ОПЕК, полностью не выполнившим предписания в рамках первого этапа, поручили завершить его в течение июля–сентября 2020 года.

Ранее сообщалось, что министерство энергетики РФ ожидает, что цена нефти российской марки Urals в среднем в 2020 году составит около 35 долларов за баррель. Глава ведомства Александр Новак заявлял, что рынок нефти может вернуться на докризисный уровень потребления через два–три года. При этом в Минэнерго допускают, что это может произойти уже и в 2021 году.

