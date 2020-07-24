Официальные курсы валют на 27 июля выросли в цене

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальные курсы валют, установленные Центробанком на выходные и понедельник, 27 июля, выросли по отношению к рублю.

Евро подорожал на 91,38 копейки – до 83,10 рубля, доллар поднялся на 63,44 копейки – до 71,59 рубля, говорится на сайте регулятора.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на ближайшие три дня, выросла на 76,02 копейки, составив 76,775 рубля.

Министр финансов РФ Антон Силуанов ранее назвал цену нефти в 10 долларов за баррель приемлемой. При этом Минфин ожидает, что стоимость нефти в 2020 году составит в среднем 30 долларов, а в следующем году – "немногим больше".