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Москва 24

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Экономика

17:05

Цена нефти Brent опустилась ниже 40 долларов за баррель

экономика финансы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Стоимость ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала до 39,96 доллара за баррель. Об этом сообщает ТАСС.

Падение относительно прошлого закрытия торгов составило 3,9%. Более поздние данные продемонстрировали ухудшение тенденции – 5,3% и 39,77 доллара в денежном эквиваленте.

В последний раз нефть сорта Brent торговалась ниже 40 долларов за баррель 25 июня 2020 года.

4 сентября цена нефти марки Brent опустилась ниже отметки в 43 доллара. А накануне, 7 сентября, нестабильность нефтяного рынка отразилась на европейской валюте – курс евро превысил 90 рублей впервые с февраля 2016 года.

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