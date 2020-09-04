Цена нефти Brent опустилась ниже 43 долларов за баррель

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Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2020 года опустилась до 42,86 доллара за баррель на бирже ICE. Об этом сообщает "Газета.ру".
По данным аналитиков, стоимость нефти упала на 2,75% по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов. В последний раз ниже 43 долларов нефть стоила 3 августа 2020 года.
Во время последнего месяца лета курс рубля к доллару снова снизился. По словам эксперта в области инвестиций Андрея Черных, такая тенденция связана со снижением спроса на бензин и корректировкой стоимости нефти.
Прогнозы аналитиков обещают, что в предстоящие три-четыре месяца курс рубля может укрепиться до 70 рублей за доллар и 84 рублей за евро. Для этого нужны исключительно благоприятные условия, поэтому сценарий некоторые эксперты считают маловероятным.
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