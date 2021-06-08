В ГД оценили идею снижения процентной ставки по микрозаймам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб оценила идею снизить размер предельно допустимого ежедневного процента по микрозаймам. Об этом сообщает RT.
Бессараб отметила, что в течение последних лет нижней палатой парламента неоднократно принимались законы, ужесточающие правила работы микрофинансовых организаций.
"В том числе и по снижению процентной ставки, и по запрету залога единственного недвижимого имущества в случае получения микрофинансового кредита в соответствующей организации", – рассказала депутат.
Однако, по ее словам, точка в этом вопросе еще не поставлена и эти вопросы еще предстоит обсудить на уровне экспертов финансовой отрасли.
Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил снизить размер предельно допустимого ежедневного процента по микрозаймам с 1 до 0,5%. В своем обращении он подчеркнул, что весной текущего года, по подсчетам экспертов, количество микрозаймов, просроченных более чем на 90 дней, достигло рекордного показателя 5,4 миллиона.
Отмечается, что два года назад в РФ был установлен предельно допустимый ежедневный процент по микрозаймам в размере 1%. Но и при этом условии у заемщиков возникают избыточные обязательства, уточнил Сухарев.
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