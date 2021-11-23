Названы нужды россиян, на которые они берут микрозаймы

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Специалисты платежного сервиса Qiwi оценили, как часто россияне берут займы в микрофинансовых организациях и на какие цели тратят полученные средства. Об этом сообщает РИА Новости.

Аналитики опросили 1 055 россиян, предложив им анкету с множественным выбором.

"По данным опроса, каждый пятый опрошенный обращался в МФО в течение последних трех лет, 46% ответивших не исключают, что воспользуются микрозаймами в ближайшие полгода", – рассказали в Qiwi.

Исследование показало, что в последний год жители РФ в 69% случаев брали микрозаймы до зарплаты. Кроме того, популярны были займы для бизнеса – такой ответ выбрали 22% респондентов.

В 38% случаев заемщики запрашивали средства на непредвиденные расходы. Повседневные траты компенсировали микрозаймами 32% опрошенных.

Аналитики Qiwi также установили, что большинство россиян (62%) единовременно брали займы в размере до 10 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и депутат Игорь Дивинский представили законопроект, согласно которому Банк России сможет ограничивать количество выдаваемых кредитов и микрозаймов. За нарушение норм предусмотрена ответственность.