Эксперт назвал условия получения наиболее выгодного кредита

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Отслеживание ситуации на финансовом рынке и внимательное отношение к собственной кредитной истории позволят взять заем на более выгодных условиях, рассказал эксперт по финансовой грамотности Сергей Макаров. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

"На ставки по кредитам в первую очередь влияет общая ситуация на рынке. Из-за повышения ставки в банке возникают свои кредитные условия. Сейчас Центральный банк повысил ключевую ставку и еще повысит. Скорее, ближе к Новому году кредиты станут еще дороже, и процент будет выше", – пояснил специалист.

Также, по словам Макарова, заемщикам следует помнить, что их кредитная история может значительно повлиять на условия кредита.

"В банке всегда смотрят, на что гражданин брал кредиты и насколько вовремя он их выплачивал. При определенных условиях ставка может понизиться", – отметил эксперт.

Он добавил, что данные показатели имеют гораздо большее влияние на условия кредита, чем банковские акции.

Ранее управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков рассказал, что кредит в банке может оказаться выгоднее накоплений на покупку, если знать, какие банковские продукты выбирать.

По словам эксперта, люди чаще всего выбирают не потребительский кредит, а кредитную карту. По ней лимит и срок займа гораздо меньше, но средств хватает на предполагаемую покупку.