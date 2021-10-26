Эксперт назвал условия получения наиболее выгодного кредита

Фото: depositphotos/luckybusiness
Отслеживание ситуации на финансовом рынке и внимательное отношение к собственной кредитной истории позволят взять заем на более выгодных условиях, рассказал эксперт по финансовой грамотности Сергей Макаров. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
"На ставки по кредитам в первую очередь влияет общая ситуация на рынке. Из-за повышения ставки в банке возникают свои кредитные условия. Сейчас Центральный банк повысил ключевую ставку и еще повысит. Скорее, ближе к Новому году кредиты станут еще дороже, и процент будет выше", – пояснил специалист.
Также, по словам Макарова, заемщикам следует помнить, что их кредитная история может значительно повлиять на условия кредита.
"В банке всегда смотрят, на что гражданин брал кредиты и насколько вовремя он их выплачивал. При определенных условиях ставка может понизиться", – отметил эксперт.
Он добавил, что данные показатели имеют гораздо большее влияние на условия кредита, чем банковские акции.
Ранее управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков рассказал, что кредит в банке может оказаться выгоднее накоплений на покупку, если знать, какие банковские продукты выбирать.
По словам эксперта, люди чаще всего выбирают не потребительский кредит, а кредитную карту. По ней лимит и срок займа гораздо меньше, но средств хватает на предполагаемую покупку.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: