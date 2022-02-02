Названы выгодные для покупки жилья в 2022 году районы Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Аналитики и риелторы назвали районы Москвы, в которых наиболее выгодно приобрести квартиру, в том числе учитывая перспективы роста ее стоимости. Об этом сообщает РБК.

По данным анализа "ЦИАН.Аналитики", средняя стоимость квадратного метра в Москве за 2021 год выросла почти на 30%. Сейчас речь идет об отметке 302 тысячи рублей.

Учитывая низкую стоимость квадратного метра и вероятное подорожание недвижимости, эксперты порекомендовали обратить внимание на следующие районы:

Бирюлево Западное – 223,3 тысячи рублей за квадратный метр;

Южное Бутово – 226,8 тысячи;

Бирюлево Восточное – 226,9 тысячи;

Ярославский район – 233,4 тысячи;

Косино-Ухтомский район – 238 тысяч.

Эксперт "ЦИАН.Аналитики" Виктория Кирюхина отметила, что в Ярославском районе нет метро, а Южное Бутово и Косино-Ухтомский район являются локациями за МКАД. Что касается Бирюлева, то там в перспективе появится метро, что и объясняет привлекательность покупки жилья.

В ТиНАО наиболее привлекательными для покупки недвижимости являются поселения Новофедоровское, Марушкинское, Первомайское, Филимонковское и Рязановское. Стоимость квадратного метра жилья составляет от 153,7 до 189,9 тысячи рублей.

Заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов ранее заявил, что спрос на городскую недвижимость в Москве в 2021 году вырос более чем в 1,5 раза.