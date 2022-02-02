Названы выгодные для покупки жилья в 2022 году районы Москвы

16:18
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Аналитики и риелторы назвали районы Москвы, в которых наиболее выгодно приобрести квартиру, в том числе учитывая перспективы роста ее стоимости. Об этом сообщает РБК.
По данным анализа "ЦИАН.Аналитики", средняя стоимость квадратного метра в Москве за 2021 год выросла почти на 30%. Сейчас речь идет об отметке 302 тысячи рублей.
Учитывая низкую стоимость квадратного метра и вероятное подорожание недвижимости, эксперты порекомендовали обратить внимание на следующие районы:
В ТиНАО наиболее привлекательными для покупки недвижимости являются поселения Новофедоровское, Марушкинское, Первомайское, Филимонковское и Рязановское. Стоимость квадратного метра жилья составляет от 153,7 до 189,9 тысячи рублей.
Заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов ранее заявил, что спрос на городскую недвижимость в Москве в 2021 году вырос более чем в 1,5 раза.
Эксперты посчитали, сколько нужно зарабатывать для покупки квартиры в Москве
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