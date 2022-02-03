Ефимов: каждый третий семейный ипотечный кредит в Москве выдан семьям с одним ребенком

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В 2021 году 9,8 тысячи московских семей получили льготные кредиты на покупку жилья, треть из них приходится на родителей с одним ребенком. Всего за минувший год по программе "Семейная ипотека" было одобрено займов на 65,4 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Московские семьи с одним ребенком активно используют возможность получить льготный кредит по программе "Семейная ипотека". С июля 2021 года она стала доступна семьям с первенцем, они получили 3,2 тысячи кредитов – 32% от общего числа выданных по этой госпрограмме в прошлом году", – сказал руководитель комплекса Владимир Ефимов.

Он отметил, что на семьи с двумя детьми пришлось 44% от всех льготных ипотек, а на тех родителей, у кого детей трое, – 18%. Примечательно, что в рамках второго полугодия 2021 года статистика немного отличалась: семьям с одним ребенком выдали 58% кредитов, а с двумя – 25%. Общая площадь всех полученных по программе "Семейной ипотеки" квартир составила 580 тысяч квадратных метров.

"На Москву приходятся почти 22% от объема выданных в России семейных ипотечных кредитов. За четыре года действия программы "Семейная ипотека" льготные кредиты получили более 24,6 тысячи московских семей", – добавил глава департамента экономической политики и развития столицы Кирилл Пуртов.

По его словам, в Москве средняя ставка по семейной ипотеке составляет 4,76%. Это на 0,01% меньше, чем в среднем по стране. В Москве льготная ставка установлена на уровне до 6%, при этом стоимость приобретаемого жилья не должна превышать 12 миллионов рублей.

Ранее в Госдуме предложили упростить процесс рефинансирования ипотеки для семей, которые потратили материнский капитал на погашение долга. В частности, предполагается отменить требование переоформлять жилье в общую собственность, а также получать от банка разрешение на рефинансирование, а от органов опеки – на передачу в залог имущества, частично приобретенного на деньги маткапитала.

