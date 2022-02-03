Ефимов: каждый третий семейный ипотечный кредит в Москве выдан семьям с одним ребенком

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В 2021 году 9,8 тысячи московских семей получили льготные кредиты на покупку жилья, треть из них приходится на родителей с одним ребенком. Всего за минувший год по программе "Семейная ипотека" было одобрено займов на 65,4 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.
"Московские семьи с одним ребенком активно используют возможность получить льготный кредит по программе "Семейная ипотека". С июля 2021 года она стала доступна семьям с первенцем, они получили 3,2 тысячи кредитов – 32% от общего числа выданных по этой госпрограмме в прошлом году", – сказал руководитель комплекса Владимир Ефимов.
Он отметил, что на семьи с двумя детьми пришлось 44% от всех льготных ипотек, а на тех родителей, у кого детей трое, – 18%. Примечательно, что в рамках второго полугодия 2021 года статистика немного отличалась: семьям с одним ребенком выдали 58% кредитов, а с двумя – 25%. Общая площадь всех полученных по программе "Семейной ипотеки" квартир составила 580 тысяч квадратных метров.
"На Москву приходятся почти 22% от объема выданных в России семейных ипотечных кредитов. За четыре года действия программы "Семейная ипотека" льготные кредиты получили более 24,6 тысячи московских семей", – добавил глава департамента экономической политики и развития столицы Кирилл Пуртов.
По его словам, в Москве средняя ставка по семейной ипотеке составляет 4,76%. Это на 0,01% меньше, чем в среднем по стране. В Москве льготная ставка установлена на уровне до 6%, при этом стоимость приобретаемого жилья не должна превышать 12 миллионов рублей.
Ранее в Госдуме предложили упростить процесс рефинансирования ипотеки для семей, которые потратили материнский капитал на погашение долга. В частности, предполагается отменить требование переоформлять жилье в общую собственность, а также получать от банка разрешение на рефинансирование, а от органов опеки – на передачу в залог имущества, частично приобретенного на деньги маткапитала.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: