Москвичам рассказали, как изменились цены на шоколад

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Ценные кадры". Каждую неделю для жителей столицы отслеживают, как меняется стоимость тех или иных продуктов в магазинах. В этот раз были проанализированы цены на шоколад "Вдохновение".

В "Пятерочке" на него действует акция, по карте клуба плитка стоит 79,99 рубля, без нее – около 125 рублей. В "Перекрестке" шоколад подешевел, новая цена – 79,9 рубля, а в 20-х числах января он стоил почти 150 рублей.

В "Азбуке вкуса" за плитку просят 145 рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.