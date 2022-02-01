Москвичам рассказали, как изменились цены на растворимый кофе

Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Ценные кадры" каждую неделю для жителей столицы отслеживает, как меняется стоимость тех или иных продуктов в магазинах. В этот раз были проанализированы цены на растворимый кофе "Карт Нуар", упаковка 95 граммов.

В "Пятерочке" по карте магазина он стоил 369,99 рубля, без карты – почти 740 рублей. На этой неделе кофе подешевел и стоит почти 335 рублей при наличии карты.

В "Перекрестке" цена тоже приятная – 369 рублей. В "Азбуке вкуса" стоимость самая высокая – 835 рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.