Курс доллара опустился ниже 77 рублей

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже опустился ниже 77 рублей. Об этом свидетельствуют данные площадки.

По данным на 11:14 по московскому времени, курс американской валюты упал на 0,42% и составил 76,99 рубля впервые с 24 января.

К 11:23 падение курса доллара замедлилось до 0,34%, показатель повысился до 77,04 рубля.

28 января стоимость фьючерсов на нефть марки Brent выросла до 89,6 доллара за баррель. При этом в определенные моменты цена на нефть данной марки достигала 90,01 доллара за баррель впервые с октября 2014 года.