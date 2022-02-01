Курс доллара опустился ниже 77 рублей

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже опустился ниже 77 рублей. Об этом свидетельствуют данные площадки.
По данным на 11:14 по московскому времени, курс американской валюты упал на 0,42% и составил 76,99 рубля впервые с 24 января.
К 11:23 падение курса доллара замедлилось до 0,34%, показатель повысился до 77,04 рубля.
28 января стоимость фьючерсов на нефть марки Brent выросла до 89,6 доллара за баррель. При этом в определенные моменты цена на нефть данной марки достигала 90,01 доллара за баррель впервые с октября 2014 года.
Курсы евро и доллара снизились по отношению к рублю