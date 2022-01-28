Курс евро опустился до 86,64 рубля

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Курс евро снизился на 1,8261 рубля, до 86,6419 рубля, следует из официальных данных Центробанка России.
Также снизился официальный курс доллара. Стоимость валюты изменилась на 1,1296 рубля и стала составлять 77,8174 рубля. В результате стоимость бивалютной корзины, которая состоит из 0,55 доллара и 0,45 евро, снизилась на 1,4431 рубля, до 81,7884 рубля.
Ранее эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин предположил, что рубль может резко укрепиться благодаря сокращению дисконта за страновые риски. Также, по его словам, на укрепление валюты будут влиять надежные сигналы стабилизации фактора геополитики.
При этом сооснователь компании Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co Джереми Грэнтэм считает, что миру грозит грандиозный обвал экономики. По словам специалиста, нужно готовиться к скачку инфляции и резкому дефициту рабочей силы.
Россияне почти вдвое увеличили объем операций по обмену валюты
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