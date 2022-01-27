Песков опроверг информацию о планах разрешить майнинг криптовалют в отдельных регионах РФ

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Пресс-секретарь президента РФ опроверг информацию о том, что майнинг криптовалют могут разрешить в отдельных регионах России, где наблюдается избыток электроэнергии. Об этом сообщает РИА Новости.

"Нет. Такие предложения вообще еще не формулировались", – сказал представитель Кремля.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что Владимир Путин на фоне планируемых в России ограничений в сфере криптовалют якобы согласился разрешить сосредоточить их майнинг в регионах страны с избытком электроэнергии, в частности в Иркутской области, Красноярском крае и Карелии.

20 января Банк России предложил запретить на территории России обращение криптовалют, чтобы снизить угрозы, обусловленные их распространением. Речь идет о запрете на организацию выпуска и (или) выпуск, обращения криптовалюты на территории страны, на вложения финорганизаций в криптовалюты, на использование отечественных финансовых посредников для осуществления операций с данными валютами, а также на их майнинг.

