Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сбербанк запустил сервис проверки онлайн-переводов доверенным лицом для защиты от мошенничества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на банк.

Уточняется, что перед исполнением банком перевода он направляется на дополнительную проверку доверенному лицу клиента. Он имеет право отклонить или разрешить операцию.

"Если помощник сочтет операцию подозрительной, он связывается с близким для уточнения обстоятельств и при необходимости блокирует ее исполнение. Таким помощником может стать любой близкий клиенту человек", – говорится в сообщении.

Подключить услугу можно в приложении "Сбербанк Онлайн". Для этого понадобится разрешение клиента и его близкого, который после согласия будет получать уведомления о переводах.

В Сбербанке подчеркнули, что сервис не отменяет стандартной проверки операции, но способен защитить средства клиента, которые он может перевести мошенникам под психологическим воздействием. При этом помощник не видит остатки и поступления по счетам.

Ранее представитель ВТБ рассказал, что в январе 2022 года был зафиксирован рост числа фишинговых сайтов с объявлениями о покупке билетов на концерты и спектакли. При этом вместо билетов злоумышленники оформляли подписку на мошеннические сайты.

