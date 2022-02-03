Эксперт предложил продлить льготную ипотеку для двух категорий граждан

14:43
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
В феврале может начаться падение спроса на ипотеку из-за роста ставок, поэтому необходимо продлить льготную ипотеку для двух категорий граждан – врачей и учителей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на зампред правления ВТБ Анатолия Печатникова.
По его словам, ипотека по-прежнему показывает высокие темпы роста. В январе был зафиксирован спрос на ипотеку, отметил Печатников. Он рассказал, что за первый месяц 2022 года продажи рынка выросли на четверть и превысили 327 миллиардов рублей.
При этом Печатников считает, что ситуация на ипотечном рынке зависит от решения правительства по продлению программы льготной ипотеки.
"Важно продлить госпрограмму для врачей и учителей. По нашей оценке, в России сегодня это около 4,4 миллиона заемщиков, которые после 1 июля не смогут воспользоваться льготными условиями – даже семейной ипотекой", – рассказал Печатников.
Ранее сообщалось, что в 2021 году 9,8 тысячи московских семей получили льготные кредиты на покупку жилья, треть из них приходятся на родителей с одним ребенком. Всего за минувший год по программе "Семейная ипотека" было одобрено займов на 65,4 миллиарда рублей. Он отметил, что на семьи с двумя детьми пришлось 44% от всех льготных ипотек, а на тех родителей, у кого детей трое, – 18%.
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