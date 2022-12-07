Центробанк поддержал законопроект о легализации майнинга в России

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Центробанк поддержал законопроект о легализации майнинга, который был внесен в Госдуму 17 ноября. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление регулятора.

"Банк России концептуально поддерживает законопроект. Он предусматривает ограничения на совершение сделок с криптовалютой, полученной в результате майнинга", – говорится в сообщении ЦБ.

При этом регулятор отмечает, что полученная в результате майнинга криптовалюта может быть продана только с использованием иностранной информационной инфраструктуры и исключительно нерезидентам. Однако ограничения могут быть сняты в рамках эксперимента при совершении сделок через уполномоченную организацию.

Свое несогласие с позицией ЦБ высказал Минфин РФ. Замминистра финансов Алексей Моисеев назвал этот подход тотальным лицензированием майнинга, против чего выступает ведомство.

Во внесенном в Госдуму законопроекте содержатся положения о легализации майнинга и определениях, касающихся добычи криптовалют. Полученную криптовалюту планируют продавать на зарубежных площадках и в РФ в рамках ЭПР.

"Цифровая валюта, полученная в результате майнинга, может быть отчуждена лицом, осуществившим майнинг данной цифровой валюты, при условии, что при совершении сделок с ней не используются объекты российской информационной инфраструктуры, за исключением случаев осуществления сделок в соответствии с установленным экспериментальным правовым режимом", – следует из текста законопроекта.

Ранее экономист Дмитрий Прокофьев заявил, что при легализации криптовалюта не сможет стать "панацеей". По его словам, подобное предложение может сигнализировать о неблагополучии существующей системы.



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