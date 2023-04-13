США не удастся повернуть вспять свой неминуемый крах – СМИ

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Американские попытки сохранить гегемонию потерпят крах. США не удастся обратить вспять свой провал даже через усиление давления на другие страны, сообщает Global Times.

"Нравится это США или нет, но голосов, призывающих к новому миропорядку, становится все больше. Началась дедолларизация. Страны уделяют больше внимания региональному многостороннему сотрудничеству. Значение БРИКС растет, в то время как влияние G7 снижается", – говорится в материале.

По словам автора статьи, Вашингтон пытается удерживать союзников, сдерживать Москву и Пекин, формировать экономическую конфронтацию и оговаривать других.

"Теперь на это мало кто купится", – указал обозреватель издания.

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что новые антироссийские санкции США не повлияют на подходы РФ, однако нанесут репутационный урон самим Штатам. Он отметил, что попытки США "наказать" Россию демонстрируют бессилие местных властей добиться отказа Москвы от защиты национальных интересов.

12 апреля американская сторона обновила список антироссийских санкций, внеся в него несколько десятков компаний и лиц из РФ. В частности, под ограничениями оказались вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, компания "МегаФон", общественное движение "Юнармия" и АО "Русатом Оверсиз".

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