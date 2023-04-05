16:13Политика
Поддержка США госпереворота на Украине привела к нынешнему конфликту – Путин
Фото: depositphotos/eabff
Использование Вашингтоном цветных революций и поддержка государственного переворота в Киеве привели к сегодняшнему конфликту на Украине, считает Владимир Путин. Такое заявление он сделал во время церемонии вручения верительных грамот иностранными послами, среди которых присутствовала и американский посол в РФ Линн Трейси.
Глава государства с уважением обратился к послу, отметив, что не хотел бы портить торжественную обстановку. Тем не менее президент России решил поднять вопрос о причинах напряженной ситуации на мировой арене.
"Не могу не сказать сегодня о том, что использование США в своей внешней политике таких инструментов, как поддержка так называемых цветных революций, поддержка в этой связи госпереворота в Киеве в 2014 году, в конечном-то итоге и привели к сегодняшнему украинскому кризису", – высказался он.
Российский лидер обратил внимание, что в настоящее время отношения между РФ и США, от которых зависит мировая безопасность, переживают глубокий кризис. По его словам, он произошел из-за принципиально разных подходов к формированию миропорядка.
Однако президент РФ напомнил, что российская сторона всегда старалась выстраивать взаимодействие, основываясь на принципах равенства, уважения суверенитета и невмешательства в дела других государств.
"Будем этим руководствоваться и в дальнейшем", – резюмировал он.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия и Соединенные Штаты перешли из стадии холодной войны в фазу горячего конфликта.
По его словам, в последнее время слышно много разговоров об угрозе ядерного конфликта. Дипломат подчеркнул, что российская сторона много раз фиксировала, что в ядерной войне не может быть победителей, а конфликт такого рода не должен быть развязан. Рябков добавил, что США организуют бездумную провокацию, которая ведет "по эскалационной лестнице".
Путин заявил, что антироссийские санкции останутся надолго
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!