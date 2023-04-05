Поддержка США госпереворота на Украине привела к нынешнему конфликту – Путин

Фото: depositphotos/eabff

Использование Вашингтоном цветных революций и поддержка государственного переворота в Киеве привели к сегодняшнему конфликту на Украине, считает Владимир Путин. Такое заявление он сделал во время церемонии вручения верительных грамот иностранными послами, среди которых присутствовала и американский посол в РФ Линн Трейси.

Глава государства с уважением обратился к послу, отметив, что не хотел бы портить торжественную обстановку. Тем не менее президент России решил поднять вопрос о причинах напряженной ситуации на мировой арене.

"Не могу не сказать сегодня о том, что использование США в своей внешней политике таких инструментов, как поддержка так называемых цветных революций, поддержка в этой связи госпереворота в Киеве в 2014 году, в конечном-то итоге и привели к сегодняшнему украинскому кризису", – высказался он.

Российский лидер обратил внимание, что в настоящее время отношения между РФ и США, от которых зависит мировая безопасность, переживают глубокий кризис. По его словам, он произошел из-за принципиально разных подходов к формированию миропорядка.

Однако президент РФ напомнил, что российская сторона всегда старалась выстраивать взаимодействие, основываясь на принципах равенства, уважения суверенитета и невмешательства в дела других государств.

"Будем этим руководствоваться и в дальнейшем", – резюмировал он.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия и Соединенные Штаты перешли из стадии холодной войны в фазу горячего конфликта.

По его словам, в последнее время слышно много разговоров об угрозе ядерного конфликта. Дипломат подчеркнул, что российская сторона много раз фиксировала, что в ядерной войне не может быть победителей, а конфликт такого рода не должен быть развязан. Рябков добавил, что США организуют бездумную провокацию, которая ведет "по эскалационной лестнице".

Путин заявил, что антироссийские санкции останутся надолго

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!