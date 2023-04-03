Саммит БРИКС состоится в Казани в 2024 году

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Встреча глав государств БРИКС (ассоциация пяти стран с развивающейся экономикой: Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) состоится в 2024 году в Казани. Соответствующий указ подписал Владимир Путин, он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации

"В связи с предстоящим председательством РФ в объединении БРИКС в 2024 году постановляю определить город Казань местом проведения в 2024 году встречи глав государств БРИКС. Образовать организационный комитет по подготовке и обеспечению председательства РФ в объединении БРИКС в 2024 году", – следует из документа.

Путин также назначил помощника президента РФ Юрия Ушакова председателем оргкомитета.

В августе прошлого года президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил, что республика заинтересована в присоединении к БРИКС. По его мнению, для реализации этого существуют почти все условия. Уже 22 марта 2023-го стало известно, что Теббун прибудет с визитом в Россию в мае по приглашению Путина.



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