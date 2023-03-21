Си Цзиньпин сообщил, что пригласил Путина посетить Китай в этом году

Китайский лидер Си Цзиньпин сообщил, что пригласил Владимира Путина посетить КНР в этом году. Также глава Китая пригласил Михаила Мишустина посетить страну с визитом для установления тесных связей с новым премьер-министром Госсовета Ли Цяном.

Визит Си Цзиньпина в Москву стал одним из самых обсуждаемых событий этой недели. Встречали делегацию с особыми почестями, а разместили ее в фешенебельном отеле, где соблюдают повышенные меры безопасности.

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