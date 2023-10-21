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21 октября, 13:35

Политика

В Совфеде напомнили о возможностях ВМС Латвии в ответ на идею перекрыть Балтику

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Латвийское правительство должно учитывать возможности Военно-морских сил своей страны, прежде чем предлагать идеи по закрытию Балтийского моря из-за аварии на газопроводе Balticconnector. Об этом заявил сенатор Совета Федерации от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков.

Сенатор прокомментировал слова латвийского лидера Эдгарса Ринкевичса, сказанные накануне. Он заявлял, что НАТО следует закрыть Балтийское море для кораблей. Ринкевичс подчеркивал, что море стоит закрыть, если будет доказана "вина России" в повреждении Balticconnector.

"Очень забавно слышать, когда президент страны, флот которой, если верить Интернету, состоит из 5 минных тральщиков 80-х годов и десятка патрульных и сторожевых катеров, рассуждает о перекрытии Балтийского моря", – передает РИА Новости слова сенатора.

Если идет расчет на Военно-морские силы Соединенных Штатов Америки, тогда важно не перепутать Финский залив с Персидским, высказался политик.

Подводный газопровод между Финляндией и Эстонией перекрыли из-за возможной утечки 8 октября. Трубопровод сможет возобновить работу не ранее апреля 2024 года.

В канцелярии президента Финляндии Саули Ниинисте не исключили, что газопровод мог получить повреждения в результате диверсии. Расследованием произошедшего Финляндия занимается совместно с Эстонией. Помимо этого, готовность оказать содействие в решении вопроса выразили в НАТО.

В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг на фоне произошедшего заявил, что если при расследовании будет установлено преднамеренное повреждение газопровода, то Альянс даст единый и решительный ответ. Глава финского центра по борьбе с гибридными угрозами Юкка Саволайнен считает, что Balticconnector мог получить повреждение корабельным якорем.

По словам министра охраны окружающей среды и климата Финляндии Кайя Мюккянена, повреждение Balticconnector было вызвано внешними силами.

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что повреждение Balticconnector можно расценивать как атаку на инфраструктуру Североатлантического альянса.

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