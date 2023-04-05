В Эстонии заблокировали доступ к сайтам для просмотра российских телеканалов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Департамент по защите прав потребителей и техническому надзору Эстонии заблокировал доступ к порталам, с помощью которых можно было в интернете смотреть передачи российских телевизионных каналов, сообщает RT.

В частности, доступ закрыли к 53 доменам для просмотра запрещенных телеканалов. По словам главы ведомства Кристи Тальвинг, упоминание российских телеканалов в контексте важных источников информации снизилось с 33 до 11%.

Как отмечает регулятор, для защиты информационного пространства Эстонии всего заблокировали 195 сайтов и 51 телеканал, содержание которых якобы носит характер враждебной пропаганды.

Ранее министерство иностранных дел Эстонии приняло решение о высылке еще одного российского дипломата. Эстонское внешнеполитическое ведомство объяснило это тем, что российский гражданин якобы ведет деятельность, "подрывающую безопасность и конституционный порядок" страны.

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