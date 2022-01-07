Постпредство Казахстана в ООН заявило, что беспорядки в стране были спланированы – СМИ

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Председатель Совета безопасности Организации Объединенных Наций распространил между членами СБ ноту постпредства Казахстана о ситуации в стране. Об этом со ссылкой на источники в ООН сообщает РИА Новости.
Отмечается, что в ноте говорится о том, что характер атак на аэропорты, правительственные здания и оружейные магазины указывает на то, что все эти действия планировались заговорщиками заранее.
Ранее российский политолог и востоковед Евгений Сатановский заявил, что за беспорядками в Казахстане стоят профессиональные группировки боевиков-исламистов, а не мирные граждане.
Эксперт обратил внимание, что у так называемых "мирных" протестующих есть навык ведения уличных боев, они координируют свои действия по всей территории страны. По словам Сатановского, они сталкиваются с силовиками не так, как это делали бы обычные жители Казахстана.
Беспорядки в Казахстане начались после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области Казахстана потребовали снизить цены на топливо. Они указали, что с 1 января 2022 года цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге.
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