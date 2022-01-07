В Казахстане сообщили о ликвидации 26 вооруженных преступников

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Более трех тысяч человек задержали в Казахстане. Об этом со ссылкой на МВД страны сообщает государственный телеканал "Хабар 24".

Также уточняется, что в ходе спецоперации было уничтожено 26 вооруженных преступников и еще 18 ранено. По информации местных СМИ, под контроль правоохранительных органов взяты все здания мэрий и отделений полиции республики.

Ранее сообщалось, что председатель Совбеза ООН распространил между членами СБ ноту постпредства Казахстана. В ней говорится, что характер атак на аэропорты, правительственные здания и оружейные магазины свидетельствует о том, что все эти действия были заранее спланированы заговорщиками.

Беспорядки в Казахстане начались после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области Казахстана потребовали снизить цены на топливо. В связи с волнениями президент страны Касым-Жомарт Токаев запросил помощи у ОДКБ, организация приняла решение направить в регион миротворческие силы.

Как рассказал генеральный секретарь Организации договора коллективной безопасности Станислав Зась, миротворцы ОДКБ имеют право применять оружие при нападении вооруженных банд.