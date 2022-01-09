В МИД РФ заявили, что работа по эвакуации россиян из Казахстана будет продолжена

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Работа по эвакуации российских граждан из Казахстана самолетами Минобороны будет продолжена, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Самолеты вывозят из Казахстана российских граждан. Ну по сути речь идет о содействии вывозу, об эвакуации. <...> Поэтому сегодня три самолета, речь, конечно, идет о самолетах Минобороны. Они были направлены из Казахстана в Россию и вывозят оттуда наших граждан. Эта работа будет продолжена пока так", – сказала она в эфире канала "Россия 1".

Всего, по словам Захаровой, покинуть Казахстан вывозными бортами изъявили желание около 1,6 тысячи россиян.

"По состоянию на сегодня, в общей сложности зарегистрировано около 1 600 граждан, изъявивших желание воспользоваться вывозными бортами, чтобы вернуться в Россию", – написала официальный представитель МИД РФ в своем телеграм-канале.

Ранее в консульстве РФ в Алма-Ате сообщили, что первые три российских военно-транспортных самолета вылетели в аэропорт Чкаловский. По словам консула-советника Владимира Малышева, в каждом самолете находится по 100 человек. Он уточнил, что в воскресенье на родину могут вылететь еще около 500 россиян.