В МИД РФ заявили, что работа по эвакуации россиян из Казахстана будет продолжена

15:36
Фото: ТАСС/Глеб Ирисов
Работа по эвакуации российских граждан из Казахстана самолетами Минобороны будет продолжена, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Самолеты вывозят из Казахстана российских граждан. Ну по сути речь идет о содействии вывозу, об эвакуации. <...> Поэтому сегодня три самолета, речь, конечно, идет о самолетах Минобороны. Они были направлены из Казахстана в Россию и вывозят оттуда наших граждан. Эта работа будет продолжена пока так", – сказала она в эфире канала "Россия 1".
Всего, по словам Захаровой, покинуть Казахстан вывозными бортами изъявили желание около 1,6 тысячи россиян.
"По состоянию на сегодня, в общей сложности зарегистрировано около 1 600 граждан, изъявивших желание воспользоваться вывозными бортами, чтобы вернуться в Россию", – написала официальный представитель МИД РФ в своем телеграм-канале.
Ранее в консульстве РФ в Алма-Ате сообщили, что первые три российских военно-транспортных самолета вылетели в аэропорт Чкаловский. По словам консула-советника Владимира Малышева, в каждом самолете находится по 100 человек. Он уточнил, что в воскресенье на родину могут вылететь еще около 500 россиян.
Три военных самолета с россиянами летят из Алма-Аты
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