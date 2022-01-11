Свыше 1,2 тыс участников беспорядков задержаны в Алма-Ате

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Более 1,2 тысячи участников беспорядков задержаны в Алма-Ате за сутки 10 января. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные информцентра комендатуры города.

"Всего задержаны 1 тысяча 237 участников террористических атак, мародерств и других преступлений", – сообщили в центре.

Правоохранители изъяли 31 единицу огнестрельного оружия и 1 428 боеприпасов.

По данным центра, участки Ауэзовского, Алатауского и Медеуского районов были полностью зачищены от бандитов. Кроме того, свободными от преступников стали микрорайон Ожет и жилой массив, прилегающий к международному аэропорту Алма-Аты.

В комендатуре добавили, что на блок-постах удалось задержать 38 человек, представляющих оперативный интерес. При этом call-центр принял 253 сигнала от граждан.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни 2022 года после того, как жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Впоследствии они переросли в беспорядки.

На фоне волнений правительство Казахстана ушло в отставку. На всей территории республики ввели режим чрезвычайного положения.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ с просьбой оказать помощь в вопросе стабилизации обстановки внутри страны, после чего организация приняла решение направить в республику миротворческие силы.