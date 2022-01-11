Минобороны продолжит вывоз россиян из Казахстана

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Минобороны продолжит вывозить из Казахстана россиян, оставшихся в стране из-за возникших беспорядков, и будет делать это до полного выполнения задачи. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным министерства, в аэропорту Алма-Аты готовится к вылету Ил-76. Он доставит на подмосковный аэродром Чкаловский 145 россиян. Всего за последние дни в Россию вернулись 1 719 человек.

При этом в российском Генконсульстве заявили о прекращении регистрации на эвакуационные рейсы в РФ из-за загруженности. По этой причине россиян попросили по возможности отказаться от прилета в аэропорт Алма-Аты.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни 2022 года после того, как жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. По последним данным МВД, в уличных столкновениях погибли 17 сотрудников силовых ведомств.

