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Генконсульство РФ заявило о прекращении регистрации на эвакуационные рейсы из Алма-Аты

Регистрация на эвакуационные рейсы из Алма-Аты прекращена
транспорт за рубежом

Фото: Министерство обороны России/ТАСС

Регистрация пассажиров на эвакуационные рейсы из Алма-Аты в РФ приостанавливается из-за загруженности. Об этом заявили в российском Генконсульстве.

"Уважаемые граждане России. В связи с предельной заполненностью эвакуационных бортов Минобороны РФ, вылетающих из Алма-Аты на аэродром Чкаловский 11 января, регистрация пассажиров в ближайшее время прекращается", – цитирует ведомство ТАСС.

По этой причине россиян попросили по возможности отказаться от прилета в аэропорт Алма-Аты.

В Генконсульстве РФ отметили, что при поступлении новой информации о рейсах в Россию сообщат дополнительно.

Ранее сообщалось, что российские военные самолеты эвакуировали из Казахстана 1 719 граждан РФ и других государств. Также по просьбе посольств Австрии и Венгрии в Россию были доставлены два дипломата со своими семьями.

В пресс-службе военного ведомства отметили, что эвакуированные на родину граждане прибыли в Алма-Ату в качестве туристов на новогодние праздники. Из-за обострения ситуации они были вынуждены оставаться в отелях и у родственников.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни 2022 года после того, как жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. По последним данным МВД республики, в уличных столкновениях погибли 17 сотрудников силовых ведомств.

Самолеты ВКС РФ вывезли из Казахстана более 1,7 тыс россиян и иностранцев

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