Назарбаев находится в Нур-Султане – посол Казахстана

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Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев находится в столице республики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посла страны в Азербайджане Сержана Абдыкаримова.

По его словам, бывший лидер республики провел несколько телефонных разговоров с руководителями дружественных стран и находится в постоянном контакте с президентом Касым-Жомартом Токаевым.

Абдыкаримов также подчеркнул, что Назарбаев постоянно следит за ситуацией.

Пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай заявил, что в СМИ и соцсетях активно распространяются ложные слухи и провокационные сообщения о Назарбаеве.

По его словам, в настоящее время первый президент Казахстана находится в Нур-Султане и оказывает необходимую поддержку Токаеву. Укибай подчеркнул, что Назарбаев и Токаев всегда вместе отстаивали будущее нации и страны.

До этого казахстанские СМИ сообщили, что Нурсултан Назарбаев и его дочери покинули пределы Казахстана. В стране якобы остался только старший брат первого президента страны Болат Назарбаев.

Протесты в республике начались после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области Казахстана потребовали снизить цены на топливо. Они указали, что с 1 января 2022 года цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге.

В связи с волнениями президент страны Касым-Жомарт Токаев запросил помощи у ОДКБ, организация приняла решение направить в регион миротворческие силы.

