Назарбаев рассказал о своем местонахождении

14:12
Фото: ТАСС/Евгений Биятов/POOL
Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев никуда из республики не выезжал и находится в столице. Об этом он заявил во время обращения к нации, передает РИА Новости.
По словам Назарбаева, он является пенсионером и в настоящее время находится на заслуженном отдыхе в Нур-Султане.
Он также отметил, что никакого конфликта или противостояния в элите Казахстана нет.
"Слухи на эту тему беспочвенны", – подчеркнул он.
Экс-президент впервые с конца декабря появился на публике и прокомментировал массовые беспорядки в стране.
Владимир Жириновский ранее заявил, что бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев давно умер и его похоронили. Он пояснил, что против бывшего лидера ополчился народ, поэтому от него могли избавиться.
Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни 2022 года из-за роста цен на сжиженный газ. Впоследствии они переросли в беспорядки. На фоне волнений правительство Казахстана ушло в отставку. На всей территории республики ввели режим ЧП.
В связи с волнениями президент страны Касым-Жомарт Токаев запросил помощи у ОДКБ, организация приняла решение направить в регион миротворческие силы.
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