В Кремле назвали внутренним делом Казахстана вопрос о "транзите власти" в республике

Фото: АР/Kazakhstan's Presidential Press Service
Вопрос возможного "транзита власти" от первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева к нынешнему главе государства Касым-Жомарту Токаеву является исключительно внутренним делом Казахстана, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.
Представитель Кремля отметил, что Токаев является действующим лидером Казахстана.
"Именно это является основополагающим моментом", – подчеркнул Песков.
По его словам, Владимир Путин сохраняет теплые отношения как с Токаевым, так и с Назарбаевым.
"Они совсем недавно, буквально несколько недель назад, общались все вместе в Санкт-Петербурге", – напомнил Песков.
Ранее Назарбаев обратился к нации, отметив, что никуда из республики не выезжал и находится в Нур-Султане. Он подчеркнул, что является пенсионером и в настоящее время находится на заслуженном отдыхе в столице. Он также отметил, что никакого конфликта или противостояния в элите Казахстана нет.
Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни 2022 года из-за роста цен на сжиженный газ. Впоследствии они переросли в беспорядки. На фоне волнений правительство Казахстана ушло в отставку.
На всей территории республики ввели режим ЧП.
Назарбаев прокомментировал массовые беспорядки в Казахстане
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: