В Кремле назвали внутренним делом Казахстана вопрос о "транзите власти" в республике

Фото: АР/Kazakhstan's Presidential Press Service

Вопрос возможного "транзита власти" от первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева к нынешнему главе государства Касым-Жомарту Токаеву является исключительно внутренним делом Казахстана, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что Токаев является действующим лидером Казахстана.

"Именно это является основополагающим моментом", – подчеркнул Песков.

По его словам, Владимир Путин сохраняет теплые отношения как с Токаевым, так и с Назарбаевым.

"Они совсем недавно, буквально несколько недель назад, общались все вместе в Санкт-Петербурге", – напомнил Песков.

Ранее Назарбаев обратился к нации, отметив, что никуда из республики не выезжал и находится в Нур-Султане. Он подчеркнул, что является пенсионером и в настоящее время находится на заслуженном отдыхе в столице. Он также отметил, что никакого конфликта или противостояния в элите Казахстана нет.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни 2022 года из-за роста цен на сжиженный газ. Впоследствии они переросли в беспорядки. На фоне волнений правительство Казахстана ушло в отставку.

На всей территории республики ввели режим ЧП.