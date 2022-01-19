Глава МИД Казахстана не считает Назарбаева и его родственников причастными к беспорядкам

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Глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил, что первый президент республики Нурсултан Назарбаев и его семья не причастны к беспорядкам в стране. Об этом сообщает RT.

При этом он отметил, что окончательный ответ будет дан после завершения расследования.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни 2022 года из-за роста цен на сжиженный газ. Впоследствии они переросли в беспорядки. На фоне волнений правительство Казахстана ушло в отставку.

На всей территории республики ввели режим ЧП.

