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Ранил Викрамасингхе принял присягу президента Шри-Ланки. Церемония состоялась в парламентском комплексе, сообщает агентство АНИ.

Голосование прошло в среду, 20 июля. За Викрамасингхе отдали голос 134 человека. Его конкуренты Даллас Алахапперума и Анура Кумара Диссанаяка получили 82 и 3 голоса соответственно. Всего в голосовании приняли участие 223 депутата из 225.

Отмечается, что парламент государства в первый раз выбирал лидера из нескольких кандидатов.

Ранее президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса подал в отставку. Он отправил спикеру парламента письмо по электронной почте после приземления в Сингапуре, куда прибыл с Мальдивских островов. До этого он назначил исполняющим обязанности главы государства премьер-министра Ранила Викрамасингхе.

Шри-Ланка испытывает тяжелейший за последние более чем 70 лет экономический кризис. На этом фоне страна уже объявила дефолт по внешнему долгу, а в конце июня запретила продажу топлива частным лицам.

