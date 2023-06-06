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Владимир Путин одерживает победу над Западом как в сферах экономики и международных отношений, так и на поле боя. Об этом заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер на YouTube-канале Judging Freedom.

Он сообщил, что Россия наносит Соединенным Штатам стратегическое поражение с точки зрения геополитики, а также в военной сфере. Так, силы ВС РФ громят подразделения ВСУ, которые были подготовлены специалистами НАТО.

Кроме того, по словам Риттера, западные страны уже обанкротились из-за поставок на Украину оружия на десятки миллиардов долларов.

Ранее немецкий политолог Вольф Меркель заявил, что превосходство российской армии в численности приведет к тому, что у украинской стороны люди закончатся быстрее, чем оружие.

До этого Скотт Риттер рассказал, что российская армия ликвидирует украинских военных, прошедших учения НАТО, во время их возможного контрнаступления.

Генеральный секретарь НАТО сообщил об истощении запасов оружия