Экс-разведчик США заявил, что Залужный был тяжело ранен при ракетном ударе под Херсоном

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Экс-разведчик вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный был тяжело ранен после ракетного удара России. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Американский офицер считает, что Залужный выжил, но тяжело ранен после удара российских сил по командному пункту неподалеку от Херсона.

Главнокомандующий ВСУ не появлялся на публике с 8 мая 2023 года. По первой версии предполагалось, что он мог получить ранение, по второй, – что он погиб в зоне боевых действий.

10 мая он отказался принимать участие в заседании начальников штабов военного комитета НАТО.

Украинские СМИ через некоторое время опубликовали видео с Залужным. На видео также присутствует украинский блогер, который говорит, что запись датируется 25 мая.

Новые версии пропажи главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного появились в СМИ