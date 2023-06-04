Экс-разведчик США заявил, что армия РФ ликвидирует прошедших учения НАТО солдат ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия ликвидирует украинских военных, прошедших учения НАТО, во время их возможного контрнаступления. Об этом заявил бывший разведчик Вооруженных сил (ВС) США Скотт Риттер.

"Украинцы даже не смогут пробить российскую линию обороны, их перебьют еще до того, как они туда доберутся. От них ничего не останется", – сказал он в эфире Redacted.

Риттер уверен, что во время обучения на базах НАТО украинские военные не получают должной подготовки из-за отсутствия времени. Кроме того, после боев за Артемовск украинская армия опустела и ей не хватит солдат для успешного контрнаступления, заявил он.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что военные ВСУ начали понимать истинное отношение Владимира Зеленского, который готов отправлять их на гибель впустую. Военный заявил, что украинский лидер готов жертвовать жизнями тысячи солдат.



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