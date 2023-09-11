Путин подписал указ о 100-процентной компенсации пенсий пенсионерам – участникам СВО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Владимир Путин подписал указ, согласно которому военные пенсионеры, участвующие в СВО в связи с мобилизацией или по контракту, будут получать полную компенсацию пенсии. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Установить военнослужащим, <...> являющимся получателями пенсии за выслугу лет, <...> выплата которой приостановлена, <...> дополнительно к денежному довольствию ежемесячную компенсационную выплату в размере 100 процентов пенсии за выслугу лет", – говорится в тексте указа.

По действующей норме пенсионные выплаты военным пенсионерам, вновь поступающим на службу в вооруженные силы, МВД или Росгвардию, приостанавливаются. Новый порядок начинает действовать со дня подписания указа – с 11 сентября 2023 года.

Летом этого года в Госдуму внесли законопроект об обязательном государственном страховании участников СВО из числа добровольцев. Таким образом планируется устранить несправедливость и сравнять в правах добровольцев и контрактников.

