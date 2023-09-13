Участвующие в СВО военные пенсионеры получат полную компенсацию пенсий с октября

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Военные пенсионеры, принимающие участие в спецоперации (СВО), смогут получить полную компенсацию пенсий с октября, далее она будет начисляться ежемесячно, заявила заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова.

"Компенсация будет выплачена в стопроцентном размере пенсии и произведена в срок выплаты денежного довольствия за октябрь 2023 года и далее ежемесячно", – передает ее слова ТАСС.

Она напомнила, что по указу Владимира Путина, который был подписан 11 сентября, выплаты мобилизованным гражданам или тем, кто заключил контракт с министерством обороны РФ для участия в СВО, находящимся в статусе военных пенсионеров, позволят ведомству направить компенсацию за весь период с момента их повторного поступления на военную службу и приостановления пенсионных выплат.

Ранее Путин подписал указ, согласно которому военные пенсионеры, участвующие в СВО в связи с мобилизацией или по контракту, будут получать полную компенсацию пенсии за выслугу лет.

По действующем до этого нормам пенсионные выплаты военным пенсионерам, вновь поступающим на службу в вооруженные силы, МВД или Росгвардию, приостанавливались.



Участникам спецоперации компенсируют военные пенсии