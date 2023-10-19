Собянин утвердил размер выплат ветеранам к 82-й годовщине Битвы под Москвой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сергей Собянин утвердил выплаты ветеранам к годовщине битвы под Москвой. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Единовременная выплата приурочена к 82-й годовщине начала контрнаступления советских войск. Ее размер составляет 40 тысяч рублей.

Денежные средства получат 1,9 тысячи человек: инвалиды и участники Великой Отечественной войны, а также участники обороны Москвы. Речь идет о следующих категориях граждан:

награжденные медалью "За оборону Москвы";

участники строительства оборонительных рубежей под Москвой;

работники предприятий, организаций и учреждений, военнослужащие, учащиеся ремесленных, железнодорожных училищ, школ фабрично-заводского обучения, работавшие в Москве с 22 июля 1941 по 25 января 1942 года.

Ранее стало известно, что Минтруд подготовил законопроекты о единовременной выплате в 50 тысяч рублей россиянам, награжденным медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда", в период с декабря 2023 по январь 2024 года.

Проекты указа и постановления были разработаны ведомством по поручению президента России Владимира Путина. Общее количество получателей, согласно пояснительной записке к документу, превышает 62 тысячи человек. Выплату должны будут получить и подпадающие под критерии жители Латвии, Литвы, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья.



Ежемесячные выплаты ветеранам спецоперации будут начисляться автоматически