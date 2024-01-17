Премьер Эстонии отказалась сносить "Бронзового солдата", чтобы избежать напряженности

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Правительство Эстонии не планирует демонтировать памятник "Бронзовый солдат", который посвящен советским солдатам-освободителям Таллина от немецко-фашистских захватчиков. Об этом заявила премьер Кая Каллас, пишет "Интерфакс".

"Нет, у правительства нет сейчас планов этим заниматься", – сказала она, выступая в парламенте республики.

Она напомнила, что предыдущий перенос монумента из центра столицы на Воинское кладбище привел к массовым беспорядкам и дипломатическому давлению. По ее словам, правительство не хочет новых народных волнений и напряженности в обществе.

"Это хорошо, если сможем избежать напряженности", – сказала Каллас.

Также она заметила, что у властей "большие разногласия" с русской общиной по поводу Дня Победы 9 мая, однако, по ее утверждению, "здешние русские не желают обострения".

Ранее парламент Эстонии большинством голосов отклонил законопроект Консервативной народной партии о демонтаже всех памятников советским воинам на территории страны, указывалось в карточке на сайте парламента. Речь в законопроекте шла в том числе и о "Бронзовом солдате".

Законопроект внесли на рассмотрение 29 мая прошлого года. В первом чтении законопроект поддержали 14 депутатов из 101, против проголосовали 54, что означает его снятие с обсуждения.

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