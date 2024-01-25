25 января, 16:59Политика
Путин назвал невежеством уничтожение памятников в соседних странах
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин, выступая в Доме студента Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта, назвал снос памятников в соседних государствах потрясающим невежеством с плохими последствиями. Об этом пишет ТАСС.
Президент заявил, что некоторые страны умышленно уничтожают монументы, посвященные героям Великой Отечественной войны, а также памятники деятелям культуры, например, Александру Пушкину. По словам российского лидера, такие государства не осознают, "где они живут, что делают и что за этим последует".
Между тем стало известно, что эстонские власти не планируют демонтировать памятник "Бронзовый солдат", который посвящен советским солдатам-освободителям Таллина от немецко-фашистских захватчиков. Как отметила премьер Кая Каллас, предыдущий перенос монумента из центра столицы на Воинское кладбище стал причиной массовых беспорядков.
До этого депутаты ГД приняли заявление, в котором они раскритиковали инициативу убрать памятник советскому солдату-освободителю "Алеша" в болгарском Пловдиве. В случае поддержки этой идеи, подчеркнули парламентарии, местные власти столкнутся с "несмываемым позором".
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