Путин назвал невежеством уничтожение памятников в соседних странах

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин, выступая в Доме студента Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта, назвал снос памятников в соседних государствах потрясающим невежеством с плохими последствиями. Об этом пишет ТАСС.

Президент заявил, что некоторые страны умышленно уничтожают монументы, посвященные героям Великой Отечественной войны, а также памятники деятелям культуры, например, Александру Пушкину. По словам российского лидера, такие государства не осознают, "где они живут, что делают и что за этим последует".

Между тем стало известно, что эстонские власти не планируют демонтировать памятник "Бронзовый солдат", который посвящен советским солдатам-освободителям Таллина от немецко-фашистских захватчиков. Как отметила премьер Кая Каллас, предыдущий перенос монумента из центра столицы на Воинское кладбище стал причиной массовых беспорядков.

До этого депутаты ГД приняли заявление, в котором они раскритиковали инициативу убрать памятник советскому солдату-освободителю "Алеша" в болгарском Пловдиве. В случае поддержки этой идеи, подчеркнули парламентарии, местные власти столкнутся с "несмываемым позором".



Памятник Благодарности Красной армии сняли в Польше