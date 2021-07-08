Фермеры предупредили о возможном подорожании молока из-за жаркой погоды

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Аномально жаркая и засушливая погода в нескольких регионах России привела к снижению заготовки кормов для животноводов на 15%, из-за этого они планируют повысить стоимость производимого молока.
Об этом заявил генеральный директор Национального союза производителей молока Артем Белов, сообщает издание "Коммерсант". Он добавил, что проблему в Минсельхозе намерены решить путем перераспределения сырья между субъектами, но это потенциально увеличит плечо доставки и приведет к дополнительному удорожанию грубых и сочных кормов.
В частности из-за погоды проблемы с заготовкой растительных кормов возникли у агрохолдингов в Сибири, Забайкалье, Татарстане, Башкирии, Пермском крае, Челябинской области и Крыму.
"Повышение цен на традиционно более дешевую часть рациона может спровоцировать дополнительный рост себестоимости молока, которая за последний год уже увеличилась на 16–18%", – сказал Белов.
В начале июля производители уже предупреждали россиян, что к сентябрю молоко и вся продукция из него могут резко подорожать сразу на 10%.
Российские производители предупредили о сильном подорожании молочной продукции к осени
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