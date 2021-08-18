Поставщики продуктов сообщили о росте цен на перевозки до 160% – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Отраслевые союзы поставщиков пищевых продуктов заявили, что цены на внутренние и зарубежные перевозки выросли от 10 до 160%. Об этом сообщает газета "Коммерсант".
Также отмечается, что решением данной проблемы сейчас занимаются профильные министерства – Минсельхоз, Минтранс и Минпромторг.
Как рассказал глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, в среднем стоимость перевозок увеличилась на 10–15%. По его мнению, это колебание зависит от направлений и сезона, а также связано с уходом некоторых игроков с рынка.
В свою очередь, в Картофельном союзе заявили о подорожании перевозок на 20–30%. Уточняется, что это произошло из-за нехватки водителей и рефрижераторного транспорта.
В ассоциации предприятий кондитерской промышленности "Асконд" заявили, что стоимость перевозок внутри России выросла на 10–15%, международных – на 24–160%.
О росте цен на 10–15% на внутрироссийские перевозки сообщил и глава Рыбного союза Александр Панин. Он также указал на проблему доставки продукции с Дальнего Востока из-за нехватки контейнеров.
В конце июля поставщики предупредили о резком росте цен на кофе в России.
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