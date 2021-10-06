Новак заявил, что в стабилизации цен на газ поможет запуск "Северного потока – 2"

Фото: ТАСС/Петр Ковалев
Запуск газа по "Северному потоку – 2" и увеличение объемов продажи газа на электронной бирже могут помочь преодолеть энергетический кризис в Европе. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на совещании по вопросам развития энергетики.
"На мой взгляд, (есть. – Прим. ред.) два фактора, которые могли бы текущую ситуацию несколько охладить. Во-первых, это скорейшее завершение сертификации и получение разрешений на прокачку газа по достроенному "Северному потоку – 2", это оказало бы позитивный сигнал", – сказал Новак.
По словам вице-премьера, целесообразно поставить дополнительные объемы биржевой торговли газа на электронную биржу в Санкт-Петербурге.
Новак подчеркнул, что высокие цены на газ не отвечают интересам России и газовому рынку. По его словам, многие производства в таких условиях могут закрываться.
"Это уже происходит. Мы это видим в Великобритании, европейских странах. Происходит более интенсивный переход на возобновляемые источники энергии. При таких ценах, конечно, возникает желание инвестировать и в менее эффективные добычные проекты", – отметил Новак.
Он заявил, что рынок надо стабилизировать как можно быстрее. При этом Новак подчеркнул, что текущие объемы поставок газа из России превышают показатели предыдущих годов.
Ранее президент Польши Анджей Дуда призвал НАТО вмешаться в ситуацию с "Северным потоком – 2". По мнению польского лидера, завершение строительства российского газопровода стало стратегической ошибкой для всего трансатлантического сообщества.
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